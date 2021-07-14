Общественник предложил ужесточить правила пребывания детей на водоемах

В России предложили ужесточить правила присутствия детей на водоемах Фото: Олег УКЛАДОВ

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил сделать использование жилетов для детей во время купания в водоемах обязательным. Соответствующий документ он направил на имя лавы МЧС Евгения Зиничева.

Общественный деятель отметил, что в летнее время в России часто появляются сообщения о гибели маленьких детей на водоемах. В группе риска дошкольники. Они еще слишком малы и, как правило, не имеют достаточной мышечной массы, чтобы подняться на поверхность, даже если начали тонуть на мелководье. Более того, взрослые часто оказываются не готовы к таким ситуациям и могут принимать иррациональные решения, отмечает Курдесов.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о введении обязательного использования специальных надувных детских жилетов для плавания для детей в возрасте до шести лет включительно при посещении рек и прочих водоёмов, а также варианты административной ответственности за игнорирование данного правила взрослыми», — цитирует текст обращения RT.

Напомним, Роспотребназдор одобрил для купания более 30 водоемов в Московской области. Все утвержденные зоны соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, пишет Москва 24.

Ранее офтальмолог рассказал россиянам, почему нельзя купаться в контактных линзах. Алексей Егоров сообщил, что бактерии, которые водятся в пресноводных, особенно стоячих водоемах, могут попасть под линзу во время заплыва и тогда в глазу начнет развиваться инфекция, передает телеканал «360».