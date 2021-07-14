График стал самым важным критерием по поиску работы среди россиян

Россияне назвали важнейшие критерии при поиске работы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики выяснили, на какие критерии россияне больше всего обращают внимание при поиске работы кроме зарплатного предложения. Оказалось, что наиболее весомым фактором сотрудники считают график работы. За этот вариант проголосовали 66% опрошенных.

На втором месте оказалось расположение рабочего места. 57% респондентов при поиске новой должности обращают внимание на удаленность офиса от дома. Известность и надежность компании-работодателя оказалась важна для 41% участников исследования.

Еще 37% опрошенных отметили, что для них важна возможность обучения и карьерного роста в компании, а еще 32% внимательно изучают отзывы текущих или бывших сотрудников потенциального работодателя, пишет RT.

Респонденты, принявшие участие в исследовании сервиса «Работа.ру», также рассказали, как часто меняют работу. Оказалось, что больше трети опрошенных все время своего стажа трудятся на одном месте и менять в скором времени ничего не планируют. Еще треть россиян меняют работу каждые 4-5лет, а вот 15% опрошенных стараются сменить компанию раз в три года. Чаще чем раз в год работу меняют менее 4% респондентов, пишут «Известия».

Ранее исследование показало, ради какой зарплаты россияне согласились бы полностью поменять жизнь. Оказалось, что за 250 тысяч в месяц большинство опрошенных готовы сменить профессию, переехать или работать в выходные, передает телеканал «360».