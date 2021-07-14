Россиян предупредили о новом способе обмана туристов Фото: Анастасия Осипова

Кибермошенники запустили новую схему обмана туристов с помощью сервисов бронирования жилья, рассказал исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

Злоумышленники регистрируют несуществующие отели на реально действующей платформе, принимая заявки на проживание. Затем мошенники звонят туристам и просят подтвердить бронирование, однако высылают им ссылку на сайт-двойник. После чего клиенты вводят данные банковской карты, подтверждая перевод денег мошенникам, передает РИА Новости.

Чтобы избежать обмана, Шуст рекомендует не контактировать с гостиницами и отелями по финансовым вопросам через мессенджеры или по телефону. Он объясняет, что, если бронирование происходило на платформе, то и вся коммуникация должна вестись через нее. Сервисы бронирования создаются как раз для того, чтобы защитить права потребителей и исключить риски, исходящие от недобросовестных отелей, отметил эксперт.

Кроме того, клиенты, совершая онлайн-переводы, должны убедиться, что SMS-уведомление о назначении платежа соответствует проводимой банковской операции. При любых подозрениях Шуст советует обращаться в банк. Также специалист рекомендует не вводить данные карт на подозрительных сайтах, а при возникновении сомнений связаться с платформой бронирования по телефону, который был выслан после подтверждения брони.

По словам Шуста, в подобных случаях мошенничества возврат средств затруднен, поскольку формально клиент сам передает данные своей карты и подтверждает операцию. Если же клиенты стали жертвой мошенников, клиентам следует связаться с банком для получения консультации, добавил эксперт.

Как писал сайт kp.ru, ранее россиян предупредили о мошеннической схемы, с помощью которой аферисты выманивают деньги у туристов через сервис бронирований Booking.com