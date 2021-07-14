Талибы* заявили о взятии под контроль стратегического пункта на границе с Пакистаном Фото: REUTERS

Боевики радикального движения «Талибан»* заявили о взятии под контроль стратегического пункта на границе с Пакистаном.

Как рассказал РИА Новости источник в военных кругах, талибы* захватили важный в торговом отношении пункт в округе Спин-Болдак.

Напомним, ранее члены движения «Талибан»* вошли во второй по величине город Афганистан – Кандагар. До этого талибы* подняли свой флаг на границе Афганистана и Таджикистана: боевики заняли территорию на мосту через реку Пяндж напротив контрольно-пропускного пункта.

Между тем в Москве прошли переговоры с представителями «Талибана»*. Со стороны движения во время переговоров прозвучали заверения в том, что талибы* гарантируют ненападения их воинских подразделений на сопредельные с Афганистаном государства.

Как писал сайт kp.ru, специальный представитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что Москва семь лет назад начала устанавливать контакты с талибами* из-за необходимости доносить о своих озабоченностях в сфере безопасности в регионе.

*Запрещенная в России террористическая организация