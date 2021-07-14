Опрос: почти треть россиян хотели бы полететь в космос

Опрос показал, что почти треть россиян хотели бы полететь в космос Фото: GLOBAL LOOK PRESS

30% жителей России хотели бы полететь в космос и посетить Международную космическую станцию (МКС). Об этом гласят итоги исследования ВЦИОМ.

- 34% хотели бы совершить полет на реактивных самолетах в стратосферу, 33% - пройти космические тренировки на тренажерах в Звездном городке, 43% хотели бы поехать в тур на космодромы Байконур и Восточный, — говорится в тексте исследования.

Напомним, 11 июля 2021 года корабль компании Virgin Galactic с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту стартовал с космодрома в штате Нью-Мехико. Космическое судно с пассажирами на борту выполнило успешный запуск в космос с первого частного космодрома Соединенных Штатов Spaceport America. Корабль поднялся на высоту 80 километров при помощи самолета-носителя White Knight Two, какое-то время провел в космосе, а после чего вернулся на планету.