Аналитики сообщили о снижении цен на авиабилеты на юг России

Аналитики зафиксировали снижение стоимости авиабилетов в города на юге России Фото: из архива КП

Аналитики рассказали, как изменилась стоимость авиабилетов на российские курорты за прошедшую неделю. По данным экспертов сервиса OneTwoTrip, в среднем цена на все южные направления снизилась на 6%.

Больше всего за минувшую неделю подешевели перелеты в Краснодар - на 34%, в Ростов-на-Дону на 28% и в Нальчик на 27%. Также снижение на 20% наблюдается у Анапы, по 9% у Геленджика и Симферополя, передает RT.

«Безусловно, то, что открылась Турция, открылся Египет, конечно, это серьёзно влияет… Две волны непогоды, которые уже были в этом году и по Крыму, и по Краснодарскому краю, — конечно, это всё сказывается на спросе. Даже те, кто не полетит в Турцию или Египет, задумываются, а стоит ли им со своей подмосковной дачи куда-то ехать, когда здесь +33 °С», - прокомментировал ситуацию директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Отмечается, что на прежнем уровне цены сохранились лишь на перелет в Махачкалу и Минеральные воды, а вот билеты в Сочи и вовсе подорожали в среднем с 5200 рублей до 6300 рублей, передает телеканал «360».

Напомним, ранее для россиян открылись курорты Египта. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что путевки в трехзвездочные отели на неделю будут стоить в среднем 300-500 долларов, передает Пятый канал.