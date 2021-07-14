Российского бизнесмена обвинили в мошенничестве в США

Бизнесмена из России обвинили в мошенничестве в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила стартап Momentus Space и его основателя россиянина Михаила Кокорича в том, что он предоставил неверную информацию о технологиях, которыми располагает. Также он якобы ввел в заблуждение американские власти о рисках для национальной безопасности Соединенных Штатов.

- Бывший генеральный директор Momentus, предположительно, был замешан в мошеннических схемах, он искажал данные о технологиях, которыми располагает компания, и вводил в заблуждение относительно своего статуса как возможной угрозы национальной безопасности, , — гласит сообщение комиссии.

Предположительно, таким образом россиянин хотел убедить акционеров одобрить слияние, в ходе которого он должен был получить акции на сумму более 200 миллионов долларов.

Компания Momentus была основана в 2017 году. В 2019 году, ее разработка, микроспутник MOMENTUS-X1 был запущен с космодрома "Восточный". В компании рассказывали, что на микроспутнике был испытан инновационный демонстрационный микроволновый электротермический двигатель на водной основе Momentus Vigoride. Он якобы снизил орбиту аппарата. Однако специалисты подвергли сомнению эту информацию.

Ранее россиянин Олег Кошкин был признан виновным в Соединенных Штатах по делу о работе над криптосервисом, которое позволяет скрывать вредоносное ПО. Обвиняемый проходит по делу вместе с россиянином Петром Левашовым. Их вдвоем подозревают в том, что они содержали крупную ботнет-сеть Kelihos, которая использовалась для кражи персональных данных с зараженных компьютеров.