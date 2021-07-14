В России 14 июля 2021 выявлено 23 827 случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России за прошедшие сутки выявлено 23 827 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 5 857 002 человек, передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах страны, 2 522 пациента (10,7%) не имели симптомов болезни. Наибольшее число заболевших выявлено в Москве, где за сутки заразились 3 966 человек. На втором месте по числу новых заражений Московская область – там зарегистрировали 2 469 случаев, третье место у Санкт-Петербурга – 1 942 случая.

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 786 человек, за весь период пандемии умерли 145 278 пациентов. Кроме того, 14 июля 2021 были выписаны по выздоровлению 21 268 человек, а общее число выздоровевших составило 5 257 483.

Как писал сайт kp.ru, накануне в стране выявили 24 702 случая заражения COVID-19, скончались от заболевания 780 пациентов.