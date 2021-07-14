Врач COVID-госпиталя Сергей Царенко: "Ковид изменился, болеют много худеньких"

Врач COVID-госпиталя Сергей Царенко сообщил, что сейчас коронавирусом болеют много "худеньких" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-реаниматолог московской больницы №52 Сергей Царенко сообщил об изменениях коронавируса. В частности, стали чаще заражаться "худенькие" и здоровые люди.

По словам специалиста, еще недавно считалось, что чаще всего тяжело переносят или умирают от коронавируса пожилые или ослабленные сопутствующими болезнями люди. Например, пациенты с сахарным диабетом, ожирением, перенесенным инфарктом и прочим.

- В общем, это так и есть до сих пор, но ковид изменился, и последняя волна третья характеризуется тем, что болеют много худеньких, молодых людей, без тяжелых сопутствующих заболеваний. Вот сейчас у меня в реанимации лежит очень молодая, симпатичная, 37-летняя женщина на грани жизни и смерти, подключенная к ИВЛ, и уже даже эта техника не справляется, — сказал Царенко kp.ru.

Напомним, в эксклюзивном интервью для kp.ru Сергей Царенко рассказал об опасных симптомах коронавируса, о последствиях болезни, о вероятности заболеть после вакцинации, а также поделился мнением, как можно победить пандемию.