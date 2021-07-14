Врач-реаниматолог: путь до ковидной реанимации сократился до 5 дней

Врач-реаниматолог сообщил, что путь до ковидной реанимации сократился до 5 дней Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-реаниматолог московской больницы №52 Сергей Царенко рассказал о сокращении пути до реанимации с коронавирусом до пяти дней.

Специалист заметил, что врачи научились лечить коронавирусную инфекцию. Однако сейчас медики далеки от того, чтобы вылечить любого больного, попавшего в больницу.

- Что происходит с легкими? Они в результате болезни поражаются и перестают выполнять свою функцию. После этого человек, как правило, умирает. Такую динамику в третью волну ковида человек может пройти за 4-5 дней. Родственники потом говорят: он пришел к вам на своих ногах, почему мы его хороним?! Но мы не боги и всех спасти не сможем, — сообщил Царенко kp.ru.

До этого Сергей Царенко сообщил об изменениях коронавируса. В частности, стали чаще заражаться "худенькие" и здоровые люди, хотя еще недавно считалось, что чаще всего тяжело переносят или умирают от коронавируса пожилые или ослабленные сопутствующими болезнями люди.

Напомним, в эксклюзивном интервью для kp.ru Сергей Царенко рассказал об опасных симптомах коронавируса, о последствиях болезни, о вероятности заболеть после вакцинации, а также поделился мнением, как можно победить пандемию.