Apple выпустила внешний магнитный аккумулятор для IPhone 12 Фото: сайт Apple Фото: другой источник.

Компания Apple выпустила внешний магнитный аккумулятор для смартфонов линейки IPhone 12. Новинка получила название MagSafe Battery Pack.

Девайс крепится к телефону с помощью магнита. Самостоятельно он заряжает батарею IPhone 12 с мощностью 5 Вт, при подключении к адаптеру питания – до 15 Вт. При этом, если его дополнительно подключить к зарядному устройству повышенной мощности – 25 Вт и больше, –MagSafe может отдавать заряд быстрее, сказано на сайте Apple.

Он совместим с iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Цена девайса – 9 490 рублей, однако в России он пока недоступен. Заказать MagSafe Battery Pack можно на официальном сайте производителя.

Как писал сайт kp.ru, весной 2021 Apple представила обновленный IPhone 12, а также iPad Pro и iMac, трекер AirTag и новое (шестое) поколение ТВ-приставок Apple TV.