Инфекционист Михаил Коган рассказал, почему важно прививать от коронавируса детей

Михаил Коган рассказал о важности вакцинации детей от коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Врач-инфекционист, заслуженный врач России Михаил Каган заявил, что вакцинация детей и подростков от коронавируса – важный шаг в борьбе с эпидемией. По словам медика, 22% россиян составляют несовершеннолетние граждане, при этом, чтобы справиться с пандемией полностью, в России должно быть привито 80-90% от общего числа населения.

«Текущая волна эпидемии в России во многом возникла из-за низкого уровня коллективного иммунитета в нашей стране. Сейчас можно отметить, что вне зависимости от возраста уровень инфицированности среди непривитых значительно выше, чем среди вакцинированных. И в этом плане нельзя не обратить внимание на детей и подростков, которые составляют в России около 22% населения (по данным Росстата на 2020 год) населения и пока не подлежат вакцинации», - пишет «Российская газета».

Коган добавил, что вакцинация подростков позволит снизить риск заболевания у самих детей, а также снизит вероятность распространения инфекции детьми. Еще одним преимуществом вакцинации несовершеннолетних россиян станет возможность избежать очередного закрытия школ.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация подростков 12-17 лет в России должна начаться до 20 сентября. Сейчас проходит исследование препарата в контрольной группе. Прививки уже получили 21 тинейджер, все испытуемые перенесли вакцинацию хорошо, пишет ФАН.

Напомним, за минувшие сутки в Росси было выявлено 23 827 новых случаев коронавируса, из них в Москве - 3966 случаев, пишет РИАМО.