Пушков прокомментировал заявление Кучмы об обмане украинского народа

Алексей Пушков прокомментировал заявление Леонида Кучмы об обмане украинского народа Фото: Иван МАКЕЕВ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего президента Украины Леонида Кучмы об обмане украинцев перед референдумом о независимости в 1991 году.

В частности, бывший украинский лидер на YouTube-канале History Lab рассказал, что украинцев "в какой-то мере обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию". При этом Незалежная импортировала газ и нефть по ценам ниже "чая и воды".

- Тотальное вранье стало главным инструментом Майдана. Под вранье развалили страну, — написал Алексей Пушков у себя в Twitter.

Ранее Алексей Пушков прокомментировал слова вице-премьера Украины Алексея Резникова, министра по вопросам реинтеграции так называемых "оккупированных территорий", который недавно заявлял о действиях украинских властей в отношении российских граждан "после возвращения Крыма" в состав страны. Он написал, что украинские власти так и не объяснили, как они планируют "возвращать Крым".