Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин направил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой поздравил его с Днем взятия Бастилии.

Российский лидер отметил, что отношения между РФ и Францией имеют богатую историю и большие перспективы, сообщается на сайте Кремля. По словам Путина, Москва и Париж играют важную роль в решении актуальных вопросов на международной арене.

Президент выразил уверенность на дальнейшее развитие двустороннего диалога и партнерства «в противостоянии угрозам и вызовам современности». Как отметил глава государства, сотрудничество России и Франции должно отвечать интересам народов двух стран и способствовать укреплению стабильности в Европе.

Национальный праздник Франции – День взятия Бастилии – отмечается с 1790 года. В среду, 14 июля, на Елисейских полях проходит военный парад с участием 4,4 тысячи военных, а также самолетов и вертолетов.

Как писал сайт kp.ru, в начале июля 2021 Путин и Макрон провели телефонный разговор. Лидеры рассмотрели вопросы стабильности и безопасности в Европе, обменявшись мнениями о состоянии отношений между Москвой и Брюсселем.

Ранее Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали страны Евросоюза выработать единый подход к отношениям с Россией.