В Липецкой области началась уборочная страда

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Хлеборобы Добринского, Грязинского, Усманского и Хлевенского районов к уборке зерновых приступили первыми.

«Липецкие аграрии – наша гордость. Они грамотно сочетают многолетний опыт с передовыми разработками, применяют самые современные технологии в выращивании агрокультур и работают с большой любовью к своему делу. Ежегодно их труд приносит рекордные результаты, а государственная поддержка позволяет эффективно развивать отрасль», – оценил достижения липецких аграриев губернатор региона Игорь Артамонов.

Сорок семь элеваторов и хлебоприёмные предприятия региона способны единовременно хранить свыше двух с половиной миллионов тонн зерна. Помимо этих мощностей, непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях есть возможности для хранения еще шестисот тысяч тонн зерновых.

Перед началом уборочной хлебоприёмные предприятия отгрузили потребителям зерновые и масличные культуры прошлого урожая. Это позволило разгрузить ёмкости по хранению для нового урожая. Чтобы не допустить заражение зерна вредителями, проведена комплексная дезинсекция хранилищ - складов, элеваторов, сушильно-очистительных башен, оборудования поточных линий и зерносушилок, машин, территорий, складского инвентаря. Для уничтожения карантинных растений обработаны железнодорожные пути и прилегающие к складам территории.

Серьёзные требования предъявляются в регионе к мерам противопожарной безопасности, строгому следованию правилам техники безопасности при производстве работ, а также соблюдению санитарных норм, в том числе, мер профилактики заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Глава области Игорь Артамонов отметил, что производство зерна в регионе на сто процентов обеспечивает внутреннее потребление и создаёт серьёзные возможности для экспорта. Также Игорь Артамонов добавил, что в минувшем году в Липецкой области получили рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур. Собрали четыре миллиона триста тысяч тонн. В 2021 году на урожайность может оказать негативное влияние неблагоприятная погода прошлогодней осени и минувшей зимы. Из-за этого селяне были вынуждены пересеивать культуры на площади ста семидесяти тысяч гектаров. Тем не менее, липецкие аграрии рассчитывают получить достойный результат и в нынешнем сезоне.