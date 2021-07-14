Азербайджанский военный ранен при обстреле на границе с Арменией

Азербайджанского военного ранили при обстреле на границе с Арменией Фото: REUTERS

Военнослужащий азербайджанских вооруженных сил получил ранение при обстреле со стороны Армении. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению пресс-службы, инцидент произошел 14 июля в 10:00 по местному времени, когда подразделения ВС Армении обстреляли из разнокалиберного оружия позиции армии Азербайджана в направлении Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики на границе между двумя странами.

- В результате обстрела получил ранение военнослужащий азербайджанской армии Ибадулла Марданлы, — гласит сообщение ведомства.

Раненому оказали первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали.

Напомним, очередное обострение продолжающегося уже более 30 лет территориального конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года, когда в Азербайджане сообщили, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.