Сенатор Рязанский оценил идею ужесточить правила пребывания детей на водоемах

В России предложили сделать обязательными спасательные жилеты для детей при отдыхе на водоемах Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение обязать детей купаться столько в специальных жилетах. По мнению политика, это разумная идея, которая поможет снизить количество несчастных случаев на воде.

«Я понимаю, это предложение — как некая тревога за ту статистику, в которой мы сейчас можем с вами убедиться, это трагическая статистика потери людей и потери детей на водоёмах», — цитирует сенатора RT.

Рязанский добавил, что маленьких детей отыскать купаться без жилета или нарукавников действительно не стоит.

«Это правильное требование, я с ним согласен, вплоть до того, что дети определённого возраста должны выходить в воду только в соответствующей амуниции», — заявил политик.

Напомним, ранее с инициативой ужесточить правила пребывания детей на водоемах выступил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Он объяснил, что необходимо прибегать к более жестким правилам, чтобы сократиться количество несчастных случаев с детьми на воде в летнее время, пишет «Свободная пресса».

Инициативу уже прокомментировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она посчитала такое требование излишним. Депутат отметила, что если дети будут купаться только под присмотром взрослых и только в разрешенных местах, то имеющихся мер безопасности хватит, чтобы избежать несчастных случаев, передает ОТР.