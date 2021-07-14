Кремль: Путин не расписывается за выбор народа Украины, лишь указывает на действия Киева Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин «не расписывается» за выбор народа Украины, в своей статье глава государства только указывает на противоречащие обещаниям действия Киева, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он говорит, что руководство Украины приходит к власти с одними лозунгами, с одними обещаниями, с одними ориентировками, но в реальности проводится совсем другая линия», – сказал пресс-секретарь Путина журналистам.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 12 июля, появилась статья президента России об историческом единстве русских и украинцев. Она была опубликована на языках обеих стран. В ней глава государства в частности указывает на то, что решения Киева показывают выбор украинских властей, а не народа республики.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мог бы обсудить статью своего российского коллеги при личной встрече.