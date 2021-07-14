Песков: Объемы кредитов Белоруссии будут уточняться.

Объемы кредитов Белоруссии будут уточняться, сообщил Песков Фото: РИА Новости

Объемы кредитной поддержки Белоруссии после налогового маневра в России будут уточняться, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Поэтому сейчас воздержусь от названия какой-то суммы», – сказал официальный представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 Белоруссия получила второй кредитный транш от России на 500 миллионов долларов. Первый кредит был получен в декабре 2020 года.

В сентябре прошлого года глава российского министерства финансов Антон Силуанов назвал Белоруссию очень хорошим заемщиком, ведь случаев нарушения сроков возврата займов с ее стороны не наблюдалось ни разу. Он рассказал, что большая часть кредита в 500 миллионов рублей, который республика получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, пойдет на погашение долга в 330 миллионов перед «Газпромом».