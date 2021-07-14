Песков заявил, что Кремль не фиксирует межнациональных проблем в России

Песков заявил, что Кремль не фиксирует межнациональных конфликтов в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Особых межнациональных проблем в России в настоящее время Кремлем на фиксируются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Исключение составляют обычные бытовые конфликты, имеющие место в любой точке планеты, отметил представитель Кремля в беседе с журналистами. Комментируя столкновение мигрантов у станции метро «Кузьминки» в Москве, он подчеркнул, что в подобных инцидентах должны разбираться правоохранительные органы.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 12 июля, произошло столкновение между мигрантами возле станции метро «Кузьминки». Во время массовой драки несколько человек подучили травмы разной степени тяжести. Прибывшие на место сотрудники полиции и Росгвардии разняли дерущихся и погасили конфликт. Полицейские задержали участников массовой драки и доставили в отделение 103 человека. Почти все правонарушители оказались уроженцами стран ближнего зарубежья.

Оказалось, что поводом для массового побоища послужил бытовой конфликт между приезжими. Выяснять отношения они начали в Московской области еще три дня назад. После первой драки за медицинской помощью обратились три гражданина из стран бывшего СССР.