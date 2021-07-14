Юрист рассказал, кому положены выплаты в жару

Работодатели начали делать доплаты за жару Фото: Shutterstock

В периоды аномально жаркой погоды работодатели обязаны создать сотрудникам комфортные условия для труда. Об этом сообщил юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. Он отметил, что если отрегулировать температуру в офисе невозможно, то необходимо сократить рабочий день.

«Работодатель (в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора) может сокращать продолжительность рабочего дня. Если температура в помещении 28,5 градуса — на один час, 29 градусов — на два часа, 30,5 градуса — на четыре часа. При температуре выше 32 градусов логично перенести рабочую смену», - цитирует специалиста Life.Ru.

В качестве альтернативы работодатель также может назначить доплаты сотрудникам за работу во вредных условиях. Как правило, надбавка должна составлять не менее 4% от оклада, отмечает юрист.

«При установлении доплат работодатель должен руководствоваться тем, что минимальный размер повышения оплаты труда сотрудникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, составляет четыре процента тарифной ставки, установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда», - добавил Уткин.

Напомним, ранее спасатели предупредили жителей столичного региона о том, что 14-15 июля в дневные температуры воздух может прогреться до 35 градусов. В связи с этим в МЧС призвали отказаться от спиртного, а пить больше жидкости и носить головной убор на улице, чтобы избежать обезвоживания или теплового удара, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».