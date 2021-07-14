Россия призвала одобрить заявку Ирана на вступление в ШОС Фото: REUTERS

Россия призвала одобрить заявку Ирана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), рассказал источник в российской делегации на заседании Совета глава МИД стран-членов ШОС.

В РФ считают, что развитие организации невозможно без ее расширения. Как отметили в российский делегации, при принятии новых членов в ШОС должен соблюдаться баланс между ее участниками и наблюдателями, передает ТАСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что обращения на получение статуса наблюдателя в ШОС должны быть дополнительно изучены. Также Россия готова обсудить заявки на предоставлении статуса партнера организации от Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Египта, сказал он.

Как писал сайт kp.ru, заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС проходит в Душанбе 13-14 июля 2021. В нем принимает участие глава российского МИД Сергей Лавров.