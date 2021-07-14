Атаман Всероссийского казачьего войска о статье Путина об Украине: Большинство украинцев согласятся с указанными фактами

Атаман Всероссийского казачьего войска Николай Долуда. Фото: Владимир МАТЫЦИН/ТАСС

Атаман Всероссийского казачьего войска Николай Долуда прокомментировал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», которую написал Владимир Путин. Она опубликована на сайте Кремля на двух языках – русском и украинском.

- Очень сильная, мощная и своевременная статья, - комментирует публикацию Долуда. - Уверен, что прочитав ее, большинство жителей Украины поддержит и согласится с указанными фактами, потому что в этих словах сфокусирована историческая правда, которую изменить или фальсифицировать невозможно.

Долуда посетовал на то, что в последнее время Украина изменилась до неузнаваемости.

- В последние годы к руководству Украиной приходят те, кому наплевать на свой народ, на свою историю и на свое прошлое, - заявляет Долуда.

Атаман посетовал на то, что Украину ведут пропасть разнузданность, алчность, озлобленность, русофобия и опора на радикально-настроенных националистов.

- Фактически в стране введено внешнее управление со стороны США, и руководители Украины работают по принципу «чего изволите», - говорит Долуда. - Народ Украины нищает, теряет веру в стабильное будущее.

Долуда уверен, что наступило время налаживать отношения России и Украины!

- Россия оказывала и оказывает даже сейчас огромную помощь Украине во всём. Уверен, что здравый смысл возобладает, и будущее жителей наших стран, как единого народа в братском совместном развитии. Это все равно произойдет рано или поздно, - уверен атаман Всероссийского казачьего войска.