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Политика14 июля 2021 14:13

Путин обсудил с американским спецпредставителем климатические вопросы

Стороны обсудили различные аспекты международной повестки в этой сфере
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин обсудил с американским спецпредставителем климатические вопросы

Владимир Путин обсудил с американским спецпредставителем климатические вопросы

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил специальным представителем американского лидера Джоном Керри климатические вопросы.

- Джон Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки, — гласит сообщение пресс-службы Кремля.

Напомним, тема климата затрагивалась и во время встречи Владимира Путина с Джозефом Байденом в Женеве. Также главы государств обсудили нерешенные вопросы двусторонних отношений, проблематику экономического сотрудничества, Арктику и противодействие коронавирусу.

Позже Джо Байден заявил, что Россия и США имеют возможность сотрудничать в таких сферах, как нераспространение ядерного оружия и борьба с изменением климата. Он уточнил, что отношения между двумя странами должны быть стабильными и предсказуемыми.