Минздрав: В России гепатитом С могут быть заражены 5,7 миллиона человек

Минздраве сообщил, что в России гепатитом С могут быть заражены 5,7 миллиона человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Около 5,7 миллиона человек в России могут быть инфицированы гепатитом C, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Порядка 20% зараженных вирусом выздоравливают без лечения, большинство же инфицированных болеют им хронически, сообщил специалист на пресс-конференции о проблемах лечения гепатита С. По его словам, в 2020 году количество новых случаев инфицирования сократилось почти в два раза по отношению к 2019 году, что объясняется пандемией коронавируса, на выявлении которого были акцентированы силы медиков.

В 2020 году нам было не до гепатита С: мы занимались совсем другой проблемой – COVID-19. То есть проблема никуда не ушла», – отметил эксперт.

Как сообщил Чуланов, чаще всего гепатитом C болеют граждане в возрасте от 30 до 50 лет.

Ранее сайт kp.ru писал, что одной из самых опасных причин появления рака печени названо инфицирование вирусами гепатитов В и C.