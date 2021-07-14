Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет данных об исчезновении сайтов группы хакеров REvil Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не владеет информацией о причинах исчезновения сайтов хакерской группировки REvil.

Во вторник, 13 июля, телеканал CNBC сообщил, что все сайты, связанные с хакерской группировкой REvil, в настоящий момент недоступны. Именно им приписывают масштабную кибератаку на Соединенные Штаты.

- Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что не обладаю такой информацией. Я не знаю, какая группа откуда пропала. ... Что касается в частности этой группы, я такой информацией не располагаю, — сказал Песков в разговоре с журналистами, отвечая на вопрос, не связано ли исчезновение сайтов с телефонными переговорами российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не передавал каких-то конкретных данных, связанных с киберпреступниками, однако в ходе прошедшего накануне телефонного разговора Владимир Путин и Джо Байден выразили готовность действовать вместе в этой сфере. Как уточнил представитель Кремля, в продолжение саммита в Женеве российская сторона говорила о необходимости предоставления четкой информации и выполнения определённых действий, которые, в том числе, указываются в Договоре между Россией и США от 1999 года о взаимопомощи по уголовным делам.