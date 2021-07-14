МЧС намерено разрешить россиянам сжигать мусор на дачных участках Фото: Евгения ГУСЕВА

В России могут разрешить дачникам разводить костры и сжигать мусор на садовых участках. Соответствующий законопроект разработало МЧС России.

Согласно документу, размещенному на сайте проектов нормативных правоых актов, предлагается внести изменения в пункт 66 «Правил противопожарного режима». Сейчас он запрещает разводить костры на землях общего пользования в населенных пунктах и территориях частных домовладений.

Как писал сайт kp.ru, в настоящее время размер штрафов за костры и сжигание мусора составляет от двух до трех тысяч рублей. При этом проникновения на участок с правоохранителями не потребуется – для штрафа достаточно свидетельства сотрудника МЧС, который заметит костер через забор участка.

Сжигать мусор на участке можно при условии, что расстояние от очага до ближайшей постройки, дома, беседки, дачного туалета составляет не менее 50 метров. При этом вокруг огня в радиусе 10 метров должен быть убран весь горючий мусор, а вокруг очага должна быть вскопанная поплоса земли длиной не менее 40 сантиметров.