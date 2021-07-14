Врач-реаниматолог назвал появление индийского штамма коронавируса карой за то, что не успели сформировать иммунную прослойку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Индийский» штамм коронавируса появился вследствие отсутствия иммунной прослойки, которую могла бы сформировать массовая вакцинация, считает врач-реаниматолог Сергей Царенко.

«Появление индийского штамма – это наша кара за то, что мы не успели сформировать необходимую иммунную прослойку», – заявил kp.ru специалист.

По словам Царенко, если не обеспечить достаточной иммунной прослойки 70-80% переболевших или вакцинированных, коронавирус продолжит распространение.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в целом в России больше всего распространен вариант «дельта» (индийский штамм). Так, в июне на его долю пришлось порядка 66% всех заражений. Впервые мутации, характерные для «индийца», были описаны осенью прошлого года. Сейчас изучается гипотеза о взаимосвязи появления этого штамма с жаркой погодой.