Третий муж Пугачевой о смерти Стефановича: Он был интересный человек

Евгений Болдин прокомментировал смерть Стефановича Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Третий супруг Аллы Борисовны Пугачевой Евгений Болдин выразил сожаление в связи со смертью режиссера Александра Стефановича, за которым Примадонна была замужем до него. Мужчина заявил, что всегда уважительно относился к предыдущему супругу певицы.

«Он был интересный человек. Я к нему хорошо относился. Я честно говорю, что сожалею, это действительно так. Я не лукавлю», - цитирует Евгения Болдина сайт mk.ru.

Он также отметил, что в последние годы не поддерживал никаких отношений в режиссером, но при встрече всегда подходил здороваться.

Александра Стефановича не стало вечером 13 июля. Он скончался в одной из московских больниц от коронавирусной инфекции. Ему было 76 лет.

Режиссер был госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусной пневмонией. Он долгое время лечился дома и отказывался ехать в больницу. Когда его все-таки госпитализировали, поражение легких составляло уже 50%. Через неделю было 70%. Несмотря на помощь врачей, организм так и не смог справиться с последствиями инфекции.