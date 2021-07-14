Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2021 16:22

Многодетные малоимущие семьи Тюменской области получат льготу при газификации жилья

На эти цели руководство региона выделило более 60 млн рублей
Павел ЧЕРНЫШОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Деньги пойдут на частичное возмещение расходов на оплату газификации жилья многодетных малоимущих семей Тюменской области. Напомним, по предложению губернатора региона Александра Моора все необходимые для этого изменения внесены в региональный Закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями». Такое решение единогласно приняли депутаты Тюменской областной думы на заседании 14 июля. Финансовую льготу для подключения частных домов к газовым сетям смогут получить 1 267 многодетных малоимущих семей. Стоимость подключения, которая составляет 48,29 тыс. рублей, будет субсидироваться из регионального бюджета.

Кроме этого, субсидия 43 льготным категориям граждан на внутридомовую газификацию будет увеличена с 40 до 60 тыс. рублей на домовладение.

«Это очень важное решение. Тему доступности газификации для населения поднял в своем послании президент России Владимир Путин, – напомнил первый заместитель председателя областной думы Андрей Артюхов. - По темпам газификации Тюменская область является примером для других регионов. Мы нашли возможность двигаться дальше, в том числе – оказать помощь многодетным семьям».

В 2021 году на газификацию Тюменской области планируется направить более полумиллиарда, а точнее 542 млн рублей. На эти деньги построят 234 км газовых сетей и более 8 тыс. газопроводов-вводов к жилым домам.

«Анализ стоимости работ по газификации жилья показал, что затраты людей на эти цели с 2018 года выросли. Поэтому правительство Тюменской области и депутатский корпус принимают целый комплекс мер для того, чтобы подключение к газу оставалось доступным, в том числе и для многодетных семей. Наша главная цель заключается в реальном улучшении жизни людей», – резюмировал Александр Моор.