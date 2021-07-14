Путин и Лукашенко обсудили проблему увеличения присутствия НАТО на Украине Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко во время вчерашней встречи в Санкт-Петербурге обсудили проблему увеличения присутствия НАТО на территории Украины. Об этом в среду, 14 июля, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

- Международная повестка – политика Запада в отношении Белоруссии и РФ, в частности Европейского союза и американской стороны. В этом ключе отдельно обсудили ситуацию с увеличением военного присутствия блока НАТО на территории Украины, а также проведение масштабных учений и планы Альянса по строительству военных баз, - сообщила пресс-секретарь главы республики, чьи слова приводит агентство Белта.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, российский и белорусский президенты по итогам переговоров также поручили правительствам разработать совместный план противодействия санкциям со стороны Запада.