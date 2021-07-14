Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения главы КС Тупицкого Фото: REUTERS

Украинский Верховный суд признал незаконным указ президента государства Владимира Зеленского об отмене назначения председателя Конституционного суда Александра Тупицкого судьей. Об этом в среду, 14 июля, пишет местное издание «Зеркало недели».

Своим указом от 27 марта украинский президент отменил указ от 2013 года, подписанный занимавшим тогда пост главы государства Виктором Януковичем, о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

- Суд признал данные указ противоправным и решил, что действия Зеленского являются незаконными, - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году между Зеленским и Тупицким начался конфликт после того, как КС признал незаконной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества. Президент Украины заявил, что это решение является угрозой нацбезопасности страны, после чего отменил указ о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КС.