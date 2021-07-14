Саудовская Аравия и ОАЭ договорились о новых ограничениях в рамках ОПЕК+ Фото: REUTERS

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты договорились о новых ограничениях по добыче нефти в рамках ОПЕК+, рассказал источник в организации экспортеров сырья.

Стороны нашли компромисс по базовым уровням добычи для Абу-Даби, необходимым для получения квот. ОАЭ просили увеличить его с 3,2 миллиона баррелей в сутки до 3,8 миллиона, сошлись на 3,65 миллиона баррелей, передает Bloomberg.

Новые параметры начнут действовать с мая 2022, сделку продлят до конца следующего года. Дата встречи министров стран ОПЕК+ будет назначена в ближайшее время.

Страны-участницы ОПЕК+ с начала июля не могут договориться об условиях смягчения ограничений по добыче до конца этого года. Тем временем на фоне отмены встречи министров государств ОПЕК+ растут цены на нефть.

Сообщалось, что на встрече ОПЕК+ ожидаются дальнейшие ослабление ограничений на добычу сырья. Эксперты полагают, что добыча нефти участниками организации в августе, вероятнее всего, будет расти.