Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости коронавирусом в России в сентябре 2021 Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории России может наступить в середине-конце сентября текущего 2021 года. Об этом в среду, 14 июля, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Эксперт отметил, что в РФ пришел штамм «дельта-плюс», который является более заразным по сравнению с обычным коронавирусом. При этом жители страны не стремятся как можно скорее пройти вакцинацию, чтобы защитить себя и своих близких, и забывают о рисках, которые несет данное заболевание.

- Из-за этого в сентябре, когда во всем провакцинированном мире заболеваемость пойдет на спад, в России может быть новый пик. У нас каждый день умирает от коронавируса более 700 человек. В других государствах при такой же заболеваемости этот показатель всего десять-пятнадцать человек, - сказал Евгений Тимаков в интервью РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки на территории России врачи выявили 23 827 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло отметки в 5 857 002.