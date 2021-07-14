Российский Су-27 сопроводил американский самолет-разведчик над Черным морем

Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик RC-135 американских ВВС над акваторией Черного моря, рассказали в Национальном центре управления обороной.

Средства контроля воздушного пространства России обнаружили приближающуюся к границам РФ воздушную цель в среду, 14 июля. Было принято решение поднят в воздух истребитель Су-27, направленного для опознания цели из состава дежурных сил Южного военного округа, сообщили в Минобороны журналистам.

Воздушное судно было идентифицировано экипажем истребителя как самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Су-27 сопроводил его от границы России, не допустив ее нарушения.

Как писал сайт kp.ru, российский истребитель Су-30 поднимался в воздух, чтобы сопроводить стратегический самолет-разведчик Военно-воздушных сил Соединенных Штатов над Черным морем.

В воскресенье, 11 июля, российские истребители Су-30СМ и Су-27 сопроводили два военных самолета американских ВВС над акваторией Черного моря.