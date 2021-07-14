Оптовая цена бензина Аи-92 побила рекорд Фото: Олег УКЛАДОВ

Цена бензина марки АИ-92 на бирже побила рекорд, достигнув исторического максимума третий раз за неделю, следует из данных Сакнт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Стоимость бензина АИ-92 в среду, 14 июля, выросла на торгах до 56 179 рублей за тонну. Рост составил 0,2% по сравнению с 13 июля 2021, с начала месяца цена топлива этой марки подскочила в цене на 2,6%.

Вместе с тем растет и цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ). В ходе торгов она увеличилась на 0,8%, достигнув 39,17 тысячи рублей за тонну, а с начала июля их стоимость выросла на 10,6%.

Что касается бензина марки АИ-95, его цена торгуется на отметке 59 602 рубля – это близко к рекордным значениям июля 2020 года.

В июне 2021 Министерству энергетики России было поручено рассмотреть целесообразность соглашений с нефтяными компаниями по ценам на топливо

Сайт kp.ru писал, что будет с ценами на заправках, если Россия запретит экспорт