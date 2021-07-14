ЕК предложила запретить выпуск в Евросоюзе машин на традиционном топливе с 2035 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия предложила новый обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в Европейском союзе к 2050 году. В документе, в частности, предлагается запретить с 2035 года выпуск на территории стран сообщества автомобилей на традиционном топливе, если их углеродные выбросы будут отличаться от нулевых. Об этом в среду, 14 июля, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции.

- Сегодня мы представляем всеобъемлющий пакет предложений, который должен гарантировать достижение цели по сокращению углеродных выбросов на 55 процентов и по строительству углеродной нейтральной экономики к 2050 году. Будут более жесткие стандарты выбросов для машин. Такие стандарты ускорят переход к транспорту с нулевыми выбросами. Все новые машины, зарегистрированные в Евросоюзе в 2035 году, должны быть нулевыми по своим углеродным выбросам, - подчеркнула она.

План ЕК также закладывает новые подходы к регулированию энергетики в Евросоюзе, строительного сектора, промышленности, инфраструктуры. Комиссия предложила значительно расширить торговли углеродными квотами и экологические тарифы на импорт, а также сформировать финансовые инструменты на сумму более 100 миллиардов евро для снижения социального ущерба от предложенных мер.