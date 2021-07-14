Путин примет участие в виртуальной встрече лидеров стран АТЭС 16 июля 2021 Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин примет участие в виртуальной встрече лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, которая состоится 16 июля текущего 2021 года. Об этом в среду, 14 июля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Да, президент будет принимать участие в запланированной на пятницу встрече лидеров государств АТЭС, - сообщил пресс-секретарь российского лидера в интервью агентству ТАСС.

Пресс-служба Белого дома накануне сообщила, что президент Соединенных Штатов Джозеф Байден также примет участие в онлайн-встрече лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, на которой будет обсуждаться пандемия коронавирусной инфекции и восстановление мировой экономики. Виртуальная встреча состоится 16 июля, в эту пятницу, под председательством Новой Зеландии.