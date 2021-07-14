Титов: фигуранты «лондонского списка» смогут вернуться в Россию, не опасаясь ареста Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фигуранты «лондонского списка» смогут вернуться на территорию России, не опасаясь ареста. Об этом в среду, 14 июля, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова после его встречи с генеральным прокурором страны Игорем Красновым.

- Одной из тем встречи стала работа в рамках возвращения в РФ из-за рубежа бизнесменов, которые находятся под уголовным преследованием и объявлены в международный розыск. Игорь Краснов сообщил, что в случае возвращения фигурантов «лондонского списка» отпадет необходимость в применении меры пресечения в виде заключения под стражу. От них лишь требуется не уклоняться от участия в следственных действиях и суде, - говорится в сообщении.

Накануне Борис Титов в своем докладе Владимиру Путину сообщил, что решил прекратить заниматься возвращением бизнесменов из «списка» из-за отсутствия гарантий от Генеральной прокуратуры России о неотправлении их в следственный изолятор.

«Лондонский список» был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне Титова с покинувшими территорию России предпринимателями, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Все фигуранты выражают намерение вернуться на родину при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу. С 2018 года на территорию России в итоге вернулись лишь 12 предпринимателей.