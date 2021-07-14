Известный адвокат Тимур Маршани задержан по делу о крупном мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Известный адвокат Тимур Маршани задержан в российской столице по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В скором времени правозащитнику должны избрать меру пресечения. Об этом в среду, 14 июля, сообщили в пресс-службе Кунцевского суда Москвы, куда поступило ходатайство следствия о домашнем аресте Маршани.

- Тимура Маршани задержали сотрудники правоохранительных органов по делу, возбужденного по части четвертой статьи 159 российского Уголовного кодекса о мошенничестве в особо крупном размере. В суд уже поступило ходатайство следствия о домашнем аресте юриста, - говорится в сообщении, которое цитирует агентство ТАСС.

Позже стало известно, что суд отправил под домашний арест адвоката по делу об особо крупном мошенничестве.

Адвокат Тимур Маршани защищал людей по многих громким делам, которые были связаны с дорожно-транспортными происшествиями и медициной. Юриста неоднократно приглашали на ток-шоу для комментариев по вопросам расследования преступлений.