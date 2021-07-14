Захарова: слова главы МИД Германии о поставках Россией вакцин направлены на вытеснение «Спутника V» Фото: Иван МАКЕЕВ

Слова главы министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что Россия якобы политизирует тему поставок вакцин от коронавирусной инфекции, направлены на неконкурентное вытеснение препарата «Спутник V». Об этом в среду, 14 июля, написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне глава МИД ФРГ заявил, что поставки Россией и Китаем вакцин якобы использовались, чтобы предъявить некоторым государствам «политические требования», из-за чего, по словам Мааса, следует «обеспечить для пострадавших стран альтернативные варианты».

Мария Захарова попросила огласить список таких «пострадавших» стран, чтобы не считать заявление немецкого министра настоятельным.

- Нам о таких странах ничего неизвестно. Есть государства, которые приняли российскую вакцину в качестве помощи, закупающие российскую вакцину, производящие у себя российскую вакцину. А вот пострадавших от вакцины и «политических требований», связанных с ней, нет. Как и сомнений в том, что «обеспечение альтернативных вариантов» в подаче Мааса направлено на неконкурентное вытеснение «Спутника V», - подчеркнула дипломат.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что России выступает категорически против политизации вопроса вакцин от коронавируса.