Мурашко: решение о медотводе от вакцинации против коронавируса принимает лечащий врач Фото: Алексей БУЛАТОВ

При получении медотвода от вакцинации против коронавирусной инфекции наличие медицинских противопоказаний должен определять лечащий врач или врач специальности, в компетенции которой определены противопоказания. Об этом в среду, 14 июля, сообщил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам министра, противопоказания к вакцинации могут быть как постоянными, так и временными. Решение о выдаче справки о медотводе принимают врачи медицинской организации, где пациент наблюдается по заболеванию, ставшему причиной медицинского отвода.

- Если противопоказания временные, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у врача, - отметил Михаил Мурашко в интервью РИА Новости.

Глава Минздрава России отметил также, что, по результатам исследований, заболеваемость близких людей привитого от коронавируса человека снижается как минимум на треть. Министр объяснил, что бывают ситуации, при которых в семье есть человек с объективными медицинскими противопоказаниями к вакцинации. В этом случае риск заражения и тяжелых последствий от заболевания можно существенно снизить, если прививку сделают другие члены этой семьи.

Как писал сайт kp.ru, накануне российские врачи рассказали о двух «железных» причинах для медотвода от вакцинации, а также указали на необходимость различать временные и постоянные основания для медотовода.