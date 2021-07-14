МЭР: углеродное регулирование Евросоюза затронет экспорт из России на 7,6 миллиарда долларов в год Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Меры по трансграничному углеродному регулированию Европейского союза затронут поставки металлопродукции, цемента и электроэнергии из России на 7,6 миллиарда долларов в год. Об этом в среду, 14 июля, говорится в сообщении Минэкономразвития России.

Сообщается, что, когда европейский механизм заработает, металлы, трубы, удобрения, цемент и электрическую энергию можно будет импортировать в Евросоюз только при условии оплаты каждой тонны выбросов СО2, которая образовалась при их производстве.

- Цена тонны СО2 будет равна средней цене, которую будут определять на аукционах в рамках системы торговли квотами на выбросы на территории Европейского союза. Мера затронет российские поставки в страны сообщества железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента в объеме 7,6 миллиарда рублей, - говорится в сообщении ведомства.

Данная сумма - объем экспорта за 2020 года товаров, которые подпадут под данное регулирование.

Как писал сайт kp.ru, сегодня Еврокомиссия предложила новый обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в Европейском союзе к 2050 году.