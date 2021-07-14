Мурашко: молодые люди стали тяжело болеть коронавирусом из-за новых штаммов Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за распространения новых штаммов коронавирусной инфекции в России тяжело болеть стали даже молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Об этом в среду, 14 июля, сообщил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Министр подчеркнул, что молодежи необходимо наравне со всеми проходить вакцинацию и ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

- В связи с появлением новых штаммов изменилась картина заболеваемости, теперь коронавирус представляет опасность не только для пожилых людей. Тяжело болеть стали и молодые люди, поэтому они должны проходить вакцинацию и повторную вакцинацию, - отметил Михаил Мурашко в интервью изданию РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава российского Минздрава отметил также, что при получении медицинского отвода от вакцинации против коронавируса наличие медицинских противопоказаний должен определять лечащий врач или специалист соответствующей области медицины.