Прокуратура попросит об ужесточении наказания блогеру Эдварду Билу Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Московская прокуратура намерена просить об ужесточении наказания блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП и уже готовит соответствующую апелляцию на приговор суда. Об этом в среду, 14 июля, сообщается на официальном сайте правоохранительного ведомства.

Сегодня Пресненский суд Москвы назначил два года ограничения свободы Эдварду Билу, который спровоцировал массовую аварию на Смоленской площади в центре российской столицы в апреле этого года. Суд также лишил блогера права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.

- Прокуратура готовится апелляционное представление на данный приговор. Будет дана оценка судебного решению, а также бездействию органов профилактики, которые не приняли мер к своевременному пресечению нарушений ПДД обвиняемым, что стала причиной совершения им значительного числа правонарушений, и, в конечном итоге, преступления, - говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Как сообщал сайт kp.ru, гособвинение в ходе сегодняшних прений сторон в суде запросило два года ограничения свободы блогеру Эдварду Билу. Защита в свою очередь просила назначить блогеру наказание, не связанное с лишением свободы.