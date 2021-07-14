Депутат Рады назвал обманом слова, что «Северный поток – 2» можно блокировать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат украинской Верховной рады Александр Дубинский назвал обманов слова о том, что газопровод «Северный поток – 2» можно блокировать. Он отметил, что власти Украины вводят в заблуждение народ своими заявлениями, утверждая подобное.

- Всё это новости для внутреннего пользования. Сегодня Витренко (глава «Нафтогаза») заявил, что трубопровод можно блокировать даже после того, как эта магистраль будет введена в эксплуатацию. Пока что не знаю ни одного случая остановки после ввода в эксплуатацию таких проектов, которые уже были построены, - отметил политик в эфире телеканала «Наш» в среду, 14 июля.

Александр Дубинский отметил, что власти Украины не могут повлиять на коммерческие проекты, которые находятся вне территории государства. Депутат подчеркнул, что Киев способен только производить красивые новости для внутреннего потребителя, показывая, что он «борется с русскими».

Кроме того, депутат Рады рассказал, что украинские чиновники постоянно твердят, что Незалежная не приобретает российский газ, однако на самом деле покупают его и просто оформляют как венгерский.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что работы по «Северному потоку – 2» планируют завершить в конце августа 2021 года.