Microsoft представила облачную версию операционной системы Windows 365 Фото: REUTERS

Американская компания Microsoft представила облачную версию новой операционной системы Windows 365. Об этом в среду, 14 июля, сообщается на официальном сайте корпорации.

Windows 365 предназначена для получения пользователем доступа к приложениям и информации в удаленном режиме с любого удобного устройства. Это обеспечит бесперебойную работу компаний, работники которых находятся на «дистанционке».

- С облачной версией операционной системы мы создаем новую категорию: Cloud PC - облачный персональный компьютер. Мы хотим предоставить компаниям большую гибкость и безопасный способ расширить возможности своих сотрудников. Использованный в Windows 365 механизм хранит данные в облаке, а не на устройстве, - отметил главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла.

Предприятия получат доступ к облачной операционной системе 2 августа 2021 года.

Как сообщал сайт kp.ru, в конце июня Microsoft представила обновленную версию своей операционной системы - Windows 11, которая получила новый дизайн, улучшенную систему поддержки работы двух мониторов, виджеты для доступа к различным сервисам и другие нововведения. Windows 11 станет доступна пользователям в конце текущего года.