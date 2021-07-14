ЦИК: решение об отмене занятий для школьников на время выборов в сентябре не принималось Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центризбирком России опроверг информацию о том, что учеников российских школ могут освободить от учебы на время выборов в Государственную думу в сентябре текущего года. Комиссия не предлагала такого решения, сообщили ее представители в среду, 14 июля.

- ЦИК России и Минпросвещения ищет варианты наиболее оптимального варианта для разведения избирательного и образовательного процессов на предстоящих выборах. Необязательно, что школьники в дни голосования не будут посещать школы. Задача, которую ставила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, она остаётся прежней - обеспечить разведение этих процессов, - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

В ЦИК напомнили также, что в единый день голосования в прошлом 2020 году были разные варианты для разведения избирательного и образовательного процессов. Так, для учащихся российских школ в этот период проводились внешние мероприятия, например, походы в музеи.