Умер Валерий Васильков, главный конструктор перехватчика МиГ-31. Фото: РСК "МиГ"

Умер Валерий Васильков, главный конструктор истребителя-перехватчика МиГ-31. Его не стало сегодня на 63-м году жизни. Об этом в среду, 14 июля, сообщили представители российской самолетостроительной корпорации «МиГ», которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха».

- К сожалению, это правда. Валерий Олегович Васильков ушел из жизни, - сообщили в самолетостроительной корпорации «МиГ» в интервью агентству ТАСС.

Советский и российский двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 был разработан в ОКБ-155 в 1970-х годах, данный военный самолет разработали на базе истребителя МиГ-25. Судно стало первым советским боевым самолетом четвертого поколения. В настоящее время в российской армии на вооружении находятся более 250 самолетов МиГ-31 разных моделей.