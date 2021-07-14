Минюст России предложил запретить иностранцам работать адвокатами и быть членами ОНК Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции России предложило проект закона, который сделает невозможным для иностранцев работать адвокатами и быть членами Общественных наблюдательных комиссий в РФ. Об этом в среду, 14 июля, говорится в сообщении на официальном сайте российской Общественной палаты.

Документ разработан Минюстом во исполнение поручений президента. В случае принятия этого закона, членами ОНК не смогут быть иностранные граждане и лица, имеющие документы, подтверждающие их право на постоянное проживание на территории других стран. Такие же требования коснутся адвокатов, государственных служащих, депутатов представительных органов муниципалитетов, а также должностных лиц местного самоуправления.

- Документ также предполагает ввести положения о независимости ОНК от органов власти и местного самоуправления и сделать недопустимым вмешательства политических партий, международных и иностранных компаний в деятельность Общественных наблюдательных комиссий России, - говорится в сообщении.

Зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев сообщил, что, по его мнению, предлагаемые нововведения выглядят вполне оправданными, поскольку институт таких комиссий должен быть независимым ни от каких политических партий и, тем более, иностранных организаций.